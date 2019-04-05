محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
احتفلت جمعية الأورمان، اليوم الجمعة، بيوم اليتيم في مدينة الملاهي "دريم بارك" بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك في إطار إحيائها لليوم بعدد كبير من المُحافظات.
واستقبلت الجمعية قرابة١٠ آلاف طفل منذ التاسعة صباحًا جاءوا بعشرات الحافلات، ووزعوا الهدايا على جميع الأطفال المشاركين.
ضم الاحتفال عروضًا ترفيهية وموسيقية قدمها عدد من المهرجين والمتطوعين، تفاعل معها الأطفال القادمين من دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات الأهلية، أعقبها تناولهم للإفطار الذي خصصته الجمعية لهم.
وأتاحت "الأورمان" بالتعاون مع إدارة الملاهي ألعاب المدينة مجانًا للأطفال الأيتام الذين تزاحموا عليها على مدار اليوم، إلى جانب توفير وجبات غذائية للأطفال على مدار اليوم.
وتختتم الجمعية، فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم مساء اليوم، بحفل زفاف 120 عروس من أبناء دور الأيتام، وتوزيع هدايا نقدية عليهم.
وقال أحد منظمي الجمعية، في تصريحات لمصراوي، إن العرائس سيستقلون قطار المدينة الذي سيصلهم للخيمة الكبرى التي سيقام بها حفل الزفاف.
يحضر حفل الزفاف اللواء ممدوح شعبان رئيس الجمعية، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 10 آلاف طفل.. كيف احتفلت "الأورمان" بيوم اليتيم في "دريم بارك"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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