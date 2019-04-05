وزير الآثار يزيح الستار عن تمثال رمسيس الثاني بأخميم بعد ترميمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف وعمار عبدالواحد:

أزاح وزير الآثار الدكتور خالد العناني ومحافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من أعمال ترميمه بمعبد أخميم بمحافظة سوهاج، بأيادٍ مصرية، من خبراء الآثار والترميم بالأقصر وسوهاج.

وشهد الفعاليات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، و40 سفيرا من الدول العربية والأجنبية وفريق الترميم المصري من وزارة الآثار.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن أعمال ترميم التمثال بدأت منذ 6 أشهر تضمنت أعمال التنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه، وتجميعها وإعادة تركيبها، موضحا أن ارتفاع التمثال عقب الانتهاء من أعمال تجميعه وترميمه وصل إلى 12 مترا تقريبا، وتم وضعه بمكانه الأصلي على قاعدة بجوار تمثال الملكة "ميريت آمون" بأخميم.

وأوضح وزيري أنه تم العثور على التمثال خلال موسم حفائر عام 1981 بالمعبد، وكان مقسما لـ70 قطعة مختلفة الأحجام من الحجر الجيري، ويبلغ وزن قطع التمثال التي يتم تجميعها من طن إلى 5 أطنان، حيث يبلغ الوزن الإجمالي للتمثال 45 طنا.

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