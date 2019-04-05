شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبي: قواتنا تتقدم بشكل مباشر إلى العاصمة الليبية طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، إن قواتنا تتقدم بشكل مباشر إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه تم السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة، وذلك في إطار عملية تحرير العاصمة الليبية.

وأوضح المسماري أن عملية تحرير طرابلس التي أطلق عليها اسم «طوفان الكرامة» نجحت في السيطرة على مطار طرابلس العالمي بعد السيطرة على منطقتي غريان وترهونة بالكامل، بحسب «سكاي نيوز» عربية.

وسيطرت القوات أيضا على مناطق العزيزية ومقر اللواء الرابع والهيرة بالكامل، فيما وصلت قوات إلى منطقة الصواني التي تبعد 25 كيلومتر جنوبي طرابلس.

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وأكد المسماري أن «العمليات لا تزال مستمرة.. لم نتوقف ولن نتوقف حتى إتمام المهمة.. وهناك ترحيب كبير من أهالي المناطق التي مررنا بها». وأضاف أن الأمر «قد حسم.. وليس أمامنا إلا النصر فقط».

ويأتي ذلك بعد إعلان الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية دخول وحدات عسكرية إلى العاصمة طرابلس من جميع المحاور، مساء الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن «معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة».

وذكر المكتب أن وحدات عسكرية سيطرت على قرية سوق الخميس التي تبعد نحو، 40 كيلومترا جنوبي طرابلس.

وقال شهود عيان وسكان من المنطقة إن قوات الجيش سيطرت على القرية بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات مسلحة في طرابلس كانت تسيطر على المنطقة.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد بدأ الخميس، هجوما بهدف السيطرة على طرابلس من قبضة ميليشيات.