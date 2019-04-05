شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل جامعة برلين: الجامعة التطبيقية بالعاصمة الإدارية إحدى خطوات تعاون مصر وألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات جلسة «مستقبل الجامعات»، بحضور البروفيسور جون كافانوف رئيس منطقة جامعات واشنطن متروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، وكاريتا بورك ممثل جامعة تمبري للعلوم التطبيقية بفنلندا، والبرفيسور أولريتش وينبرج ممثل معهد هاسو بلاتر، والبروفيسور ماثيوس كناوت ممثل جامعة برلين للعلوم التطبيقية، والبروفيسور لوشيانو ساسو الرئيس التنفيذي لجامعة سابينزا الإيطالية.

وخلال فعاليات الجلسة أشار البروفيسور ماثيوس كناوت إلى وضع حجر أساس الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن ذلك إحدى خطوات التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، موضحا أن جامعات العلوم التطبيقية تمثل أحد الركائز الأساسية للتعليم العالى الألماني، مؤكدا على اهتمام ألمانيا بالجانب العملى والعلمي والتطبيقي بالإضافة إلى الجانب البحثي، وأن الجامعات التطبيقية في ألمانيا تؤهل الطلاب لسوق العمل، موضحا أنه يوجد بألمانيا ٢٢٠ كلية تندرج تحت اسم كليات الفنون التطبيقية، مضيفا أن هذه الكليات تركز على الجانب العملى والتطبيقي، وأن التعاون مع كبرى الشركات أمر ضروري للقيام بذلك لمساعدة الطلاب على الانخراط في سوق العمل، موجها الشكر لرئيس الجمهورية ولوزير التعليم العالى والبحث العلمى لإنشاء الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها عن بدء التقديم بالجامعة منذ ١٣ مارس الماضي للالتحاق بالعام الدراسي الجديد في ٢٠٢٠.

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ومن جانبه أكد البروفيسور لوشيانو ساسو على أننا نحاول تبني المناهج الأكثر فاعلية من أجل التغيير وإرشاد الطلاب نحو هذا الكم الهائل من المعلومات، مؤكدا على أهمية توفير القدرة على الابتكار أمام الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية، وتنمية الإبداع والقدرة على خلق مزيد من الفرص في المستقبل. وفيما يخص الذكاء الاصطناعي أوضح أن الآلة لن تحل محل الإنسان ولكن الإنسان الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي هو الذي سيسطر على الآلة، مشيرا إلى أهمية إدراج كل تلك الموضوعات في المناهج الدراسية.

كما أكدت كاريتا بورك على أهمية تطوير التعليم من خلال تدريب المدرسين.

وخلال الجلسة تم مناقشة موضوعات حول الأدوات التي تقيس ذكاء الأفراد، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتدريب المدرسين، ودعم برامج الفنون الحرة في الجامعات، وأهمية الابتكار، والفصل بين المواد الدراسية.