شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يدخل منطقة السوانى جنوبى طرابلس ويعتقل مجموعة من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة الليبية دخولها إلى منطقة السوانى جنوبى العاصمة طرابلس، وألقت القبض على مجموعة من الإرهابيين الفاريين من بنغازى.
كانت قوات الجيش الوطنى الليبى قد أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقتى قصر بن غشير ووادى الربيع وسوق الخميس بالعاصمة طرابلس ضمن عملية الفتح المبين.
وتقدم مكتب الاعلام التابع لقيادة الجيش الليبى، فى بيان صحفى، الجمعة، بالشكر والثناء إلى أهالى طرابلس لمساندتهم للجيش الليبى والتفافهم حوله في الحرب على الإرهاب وإعادة استقرار الوطن.
فيما اقتحمت قوات الجيش الوطنى الليبى العاصمة الليبية طرابلس، منذ قليل، من جميع المحاور لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية ، والكتائب المسلحة.
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