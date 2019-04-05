محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف وعمار عبدالواحد:
افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مشروع ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمكان عرضه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون بمعبدها بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.
حضر الافتتاح محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لـ40 دولة أجنبية وعربية وأفريقية من بينهم انجلترا، وايطاليا، وفرنسا، وبلغاريا واليونان و روسيا والكاميرون وكوريا الجنوبية والأرجنتين وشيلي، وملطا والفلبين والتشيك، وليتوانيا وغيرهم بالإضافة إلى ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومجموعة من مديري المعاهد الأجنبية بمصر، وعدد من أعضاء من مجلس النواب.
وكان ذلك الافتتاح هو آخر منطقة أثرية زارها الوزير والمحافظ والسفراء اليوم خلال جولتهم في محافظة سوهاج.
وانتهت الوزارة، من مشروع ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني، بمكان عرضه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون بمعبدها بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.
وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التمثال تم العثور عليه عام 1981 محطمًا بالكامل ومُقسمًا إلى حوالي 70 قطعة تم ترميمها ووضعها على مصاطب في مكان عرضه الأصلي بمعبد ميريت آمون بأخميم ودلك لحمايتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم تمثال رمسيس الثاني بأخميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.