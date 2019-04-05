وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم تمثال رمسيس الثاني بأخميم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف وعمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مشروع ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمكان عرضه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون بمعبدها بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

حضر الافتتاح محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لـ40 دولة أجنبية وعربية وأفريقية من بينهم انجلترا، وايطاليا، وفرنسا، وبلغاريا واليونان و روسيا والكاميرون وكوريا الجنوبية والأرجنتين وشيلي، وملطا والفلبين والتشيك، وليتوانيا وغيرهم بالإضافة إلى ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومجموعة من مديري المعاهد الأجنبية بمصر، وعدد من أعضاء من مجلس النواب.

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وكان ذلك الافتتاح هو آخر منطقة أثرية زارها الوزير والمحافظ والسفراء اليوم خلال جولتهم في محافظة سوهاج.

وانتهت الوزارة، من مشروع ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني، بمكان عرضه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون بمعبدها بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التمثال تم العثور عليه عام 1981 محطمًا بالكامل ومُقسمًا إلى حوالي 70 قطعة تم ترميمها ووضعها على مصاطب في مكان عرضه الأصلي بمعبد ميريت آمون بأخميم ودلك لحمايتها.