البيئة: جولات تفقدية للوقوف على أوضاع مقالب المخلفات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد فريق من وزارة البيئة المقالب العمومية للمخلفات بالقاهرة للوقوف على الأوضاع البيئية بها، حيث عاينت اللجنة مقلب السلام للوقوف على حالة المقلب، وتم عقد اجتماع مع رئيس مدينة العبور للوقوف على إجراءات السيطرة على المقلب بيئيا.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - إلى قيام لجنة من فرع القاهرة الكبرى وجهاز المخلفات بالمرور والمراجعة البيئية لمقلب الهندسة بحلوان وإعداد تقرير بالملاحظات، كما تبين استقرار الأوضاع بمقلب القطامية عند تفقده.