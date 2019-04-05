إيناس عبدالدايم: احتضان مدينة الثغر لمعرض الكتاب يُثري الحراك الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن احتضان مدينة الثغر لمعرض دولي للكتاب والذى يقام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية يفتح آفاقا معرفية لأبناء المحافظة ويجسد أحد أهداف استراتيجية الثقافة الهادفة إلى نشر التنوير، كما يثري الحراك الثقافي في مصر إلى جانب شتى التوجهات الفكرية البناءة على المستوى الدولي.

وأشادت عبد الدايم - خلال تفقد أجنحة معرض الإسكندرية الدولي للكتاب المقام بأرض كوتة اليوم الجمعة - بالإقبال الجماهيري والتفاعل في الأنشطة خاصة من الشباب.

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وقررت عبد الدايم، إعادة إقامة المعرض تلبية لرغبة الجمهور والناشرين خلال فصل الصيف نظراً لما تحظى به عروس المتوسط بزيارة الملايين من مختلف المحافظات، وقالت إن سلسلة مكتبة الأسرة التي تعد أحد أهم مصادر إنتاج الفكر المستنير في المجتمع المصري أصدرت 200 عنوان جديد تتراوح أسعارها بين جنيهين ونصف الجنيه وحتى عشرين جنيها.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن مبيعات الهيئة اقتربت من ربع مليون جنيه بزيادة مائة ألف جنيه عن العام الماضى، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي وعودة الكتاب إلى مكانته المرموقة باعتباره أهم مصادر المعرفة.

يذكر أن معرض الاسكندرية الدولى للكتاب مقام على مساحة ٣٢٠٠ تضم ١٠١ جناح بمشاركة ١٢٠ ناشرًا مصريًا وأجنبيًا، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة حيث يضم جناح هيئة الكتاب إصداراتها المتنوعة بكل السلاسل ومجموعة من الكتب المترجمة، بالإضافة إلى كتب الأطفال ومكتبة الأسرة، إلى جانب الفعاليات الثقافية والفنية لكوكبة من أدباء ومبدعي الإسكندرية، بالإضافة إلى أنشطة الطفل التي تضم (ورش فنية وحكي وعروض العرائس والأراجوز).