الرقابة الإدارية: الرئيس شهد إطلاق منصة العلوم والتكنولوجيا لمنظومة للابتكار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد خلال الجلسة الأولى من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، إطلاق منصة العلوم والتكنولوجيا "Scienec Hub" لتشكيل منظومة للابتكار الوطني.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية -في بيان اليوم الجمعة- أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة العلوم والتكنولوجيا "Science Hub" بهدف خلق مساحة للتواصل بين الباحثين والأكاديميين على المستويين المحلي والدولي والقطاعات الحكومية والصناعية والشركات الناشئة والمؤسسات التمويلية لتكون بمثابة منظومة للابتكار الوطني.

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وأكدت الرقابة الإدارية أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة العمل البحثى والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة لسد الفجوه بين منظومة العمل البحثى والمؤسسات الصناعية والشركات الناشئة ومصادر التمويل وبدعم من القيادة السياسية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنصة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة من خلال قياس أوجه القصور فى المجالات ذات الأهمية لتوجيه البحث العلمى لتطويرها بهدف بناء خريطة مصر التكنولوجية.

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