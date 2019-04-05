تكليف عادل عبدالقادر بمهام رئاسة شبكة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أصدر محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، قرارًا بتولي عادل عبدالقادر مدير التنفيذ بشبكة القرآن الكريم مهام تسيير العمل رئيسًا مؤقتًا لها لحين وصول الأخير لسن التقاعد القانوني بعد نحو شهر تقريبا.
وذكرت الإذاعة في بيان، مساء الجمعة، أن القرار جاء ضمانًا لانتظام العمل وعدم عرقلة أي أوراق داخل المحطة، مشيرة إلى أنه كان مشرفًا عليها قبل تصعيده رئيسا للإذاعة وإنشغاله بأعمال أخرى وحرصه على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في تسيير العمل بالشبكة بمعرفة مدير عام التنفيذ الذي يعد عصب أي شبكة إذاعية.
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