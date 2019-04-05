حدث في 8 ساعات| مصر تحتفل بـ"يوم اليتيم".. وقرارات جديدة بشأن تذاكر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت مصر، الجمعة، عددًا من الأحداث على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، فيما دعت السيدة انتصار السيسي المصريين لمشاركة اليتيم الابتسامة والمحبة، وعلى صعيد أخر، أصدر وزير النقل والمواصلات العامة، المهندس كامل الوزير عدة قرارات لمحاربة السوق السوداء في تذاكر القطارات.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث في الـ8 ساعات الماضية:

السيسي في يوم اليتيم: سعادتهم من أولوياتنا.. وأحلامهم مسؤوليتنا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، اليوم الجمعة.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم: "في يوم اليتيم، أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام".

انتصار السيسي: أدعو المصريين لمشاركة اليتيم الابتسامة والمحبة

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بيوم اليتيم، يمثل يومًا للتآلف والتراحم.

3 قرارات لـ"كامل الوزير" لمحاربة السوق السوداء في تذاكر القطارات

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن عدة إجراءات لتجنب دفع الغرامة للركاب غير الحاصلين على تذكرة ركوب، وكذا محاربة السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات.

زيادة معاشات وفتح باب العلاج.. تفاصيل أول اجتماع للصحفيين برئاسة رشوان

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، خلال أول اجتماع له، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تأجيل تشكيل هيئة مكتب المجلس للاجتماع المقبل.

رئيس الوزراء يوجه بتدشين موقع إلكتروني لنشر خرائط المناطق الصناعية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تُعلي معايير الحوكمة، وتأخذ في الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم في الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكتروني توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضي المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكتروني حتى يتسنى تفعيله.

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افتتاح 10 مدارس احتفالًا بالعيد القومي في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، افتتاح 10 مدارس بعدد من القطاعات التى تعاني من إرتفاع الكثافات الطلابية بها؛ بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

التموين تكشف عدد المستبعدين بالمرحلة الثالثة لتنقية البطاقات

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم تستهدف إنذار 400 ألف بطاقة انطبقت عليها إحدى المعايير الـ 7 التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

إلزام المستشفيات بـ"الإبلاغ الفوري" عن حوادث الاعتداء

عممت وزارة الصحة، منشورًا على رؤساء الهيئات والمؤسسات وأمانة المراكز الطبية ووكلاء الوزارة، بضرورة الإبلاغ الفوري عن وقوع أي حادثة اعتداء على الأطباء أو الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية التابعة لهم، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الواقعة.

"شعراوي" ومحافظا القاهرة والجيزة يشاركون في احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية

بدأت صباح اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفالات بيوم اليتيم بالحديقة الدولية بمدينة نصر، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وزير التنمية المحلية: الاحتفال بيوم اليتيم يعكس اهتمام الدولة بهم

أعرب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في كافة المحافظات لرعاية الأيتام، مضيفًا: "سنواصل البناء على ما تقوم به القيادة المصرية من تقديم كافة أشكال الدعم لكافة فئات المجتمع المصري".

الأرصاد تحدد المناطق المحتمل سقوط الأمطار عليها غدًا

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بجميع محافظات مصر، لافتًا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

تفاصيل افتتاح مشروع تطوير منطقة أبيدوس الأثرية (صور)

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة انتهت من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية وتحت السطحية في حمام الأوزيريون، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات في فبراير الماضي.