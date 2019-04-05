الإفتاء: الأحد.. أول أيام شهر شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد الأحد هو أول شهر شعبان للعام الهجري 1440.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رجب، بعد تعذر رؤية هلال شهر شعبان، مساء اليوم.
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