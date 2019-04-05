قرار عاجل من الأوقاف بعد مقتل إمام مسجد الرحمة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن زاوية الرحمة بشارع الأمراء بمنطقة التعاون بالهرم التي قتل فيها الإمام أثناء أدائه صلاة الجمعة غير مرخصة ولا تتبع الوزارة.
وأضاف طايع في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن "إمام الزاوية الضحية طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وليس إمامًا وخطيبًا تابعًا للوزارة كما يدعي البعض".
وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن "الزاوية التي وقع بها الحادث تقع ضمن الزوايا المخطط لغلقها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".
وأكدت إدارة أوقاف الهرم أن الشخص المتوفي بزاوية الرحمة بفيصل ليس إماما بالإدارة ولا علاقة له بوزارة الأوقاف.
وأوضحت الإدارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن أئمة الإدارة بخير ولم يصاب أي منهم بأذى.
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