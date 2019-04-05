مصر | ننفرد بأول فيديو للمتهم بقتل إمام مسجد الهرم.. وهذا ما قاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد بأول فيديو للمتهم بقتل إمام مسجد الهرم.. وهذا ما قاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأستاذ الجامعي، المهتم بقتل إمام مسجد الرحمة بالهرم، إنه ممسوس من الجن، لافتًا إلى أن لديه ولدين وبنت.

كانت قوات الأمن بالجيزة، قد تمكنت من القبض على أستاذ جامعي موقوف عن العمل، لقيامه بقتل إمام مسجد اثناء أداء صلاة الجمعة، بعد أن سدد له 3 طعنات نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، وقام المتهم بتخطى صفوف المصلين في أثناء الركعة الثانية، وصاح أنا المهدي المنتظر وسدد له 3 طعنات، وعلى الفور سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وتمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه، وجاء في التحريات الأولية أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة.