مصر | "الطلاق وآية الكرسي".. سر قتل إمام الهرم "طعنا" على يد دكتور جامعي

تفاصيل جديدة، كشفها شهود عيان على واقعة مقتل إمام مسجد الرحمة، بشارع الأمراء بمنطقة الهرم، في أثناء صلاة الجمعة.

شهود العيان، أكدوا أن القاتل شاب في العشرينات من عمره، حضر قبل خطبة صلاة الجمعة، والتي تحدث فيها الإمام عن الطلاق لأكثر من مرة، حيث شعر المتهم أن حديث الإمام موجه إليه خاصة بعد طلاقه، وعلى الفور وجه حديثه للإمام طالبا منه أن يقرأ آية الكرسي عليه مرتين، وعند رفض إمام المسجد حدثت مشادة كلامية بينهما نتج عنها خروجه من المسجد والاتجاه إلي مسجد آخر.

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وتابع شهود العيان: فوجئ المصلون في الركعة الثانية، باختراق القاتل صفوف المصلين وطعن الإمام 3 طعنات متتالية، مما أدى إلى مقتل الإمام على الفور، مؤكدين أن القاتل لا يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يعمل أستاذا جامعيا بكلية الزراعة جامعة المنيا، ويعيش بمفرده بعد أن طلق زوجته منذ سنة ونصف، ويسكن بالشارع منذ فترة كبيرة ولم يختلق المشاكل يوما مع أحد.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم، من القبض على أستاذ جامعي موقوف عن العمل؛ لقيامه بقتل إمام مسجد أثناء أداءه صلاة الجمعة، بعد أن سدد له 3 طعنات نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث قام المتهم بتخطي صفوف المصلين في أثناء الركعة الثانية، وصاح أنا المهدي المنتظر وسدد له 3 طعنات في جسد المجني عليه، وعلى الفور سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى، وتمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه، وجاء في التحريات الأولية أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة.