مصر | نيابة الهرم تستمع لأقوال الشهود في واقعة طعن إمام مسجد بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة الهرم تستمع لأقوال الشهود في واقعة طعن إمام مسجد بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع اليوم الجمعة، نيابة الهرم الجزئية، لأقوال شهود عيان واقعة مسجد الرحمة بمنطقة الأمراء بالهرم والذين شاهدوا مقتل إمام مسجد في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، على يد أستاذ جامعي موقوف عن العمل والتي تشير التحريات أنه يعاني من مرض نفسي من بعد وقفة عن التدريس الجامعي

والبداية كانت أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، وقام المتهم بتخطى صفوف المصلين في أثناء الركعة الثانية، وصاح أنا المهدي المنتظر وسدد له 3 طعنات في جسد المجني عليه، وعلى الفور سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة قسم شرطة الهرم من القبض على استاذ جامعي موقوف عن العمل ، لقيامه بقتل إمام مسجد اثناء أداءه صلاة الجمعة، بعد أن سدد له 3 طعنات نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقد تمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه، وجاء في التحريات الأولية أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة.