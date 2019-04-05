مصر | الداخلية: مصرع المتهم فى واقعة مقتل رئيس مباحث البحر الأحمر وآخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية: مصرع المتهم فى واقعة مقتل رئيس مباحث البحر الأحمر وآخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم رئيس القطاع، بمداهمة أحد العناصر الخطيره، التى قامت بقتل أفراد وضباط فى وزارة الداخلية، ذلك أثناء إعداد الأكمنة وتجهيز الضربات الاستباقيه المقننة.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن المنيا والإسماعيلية ، تفيد اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وله محل إقامة آخر بمدينة السلام بالقاهرة .

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وبتحريات الجهات الأمنية، أكدت أن المتهم قد سبق اتهامه فى عدد 6 قضايا (قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل تحت تهديد السلاح)، بالإضافة إلى أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا بالسجن المؤبد، "قتل عمد، استعمال قوة ، سرقة بالإكراه".

وبتقنين الإجراءات أثبتت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا (قتل عمد وشروع فى سرقة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة عن واقعة مقتل "العميد علاء عبداللطيف رئيس مباحث البحر الأحمر" وإصابة ضابط - قتل عمد وسرقة بالإكراه بمركز شرطة الصف بالجيزة، قتل عمد بدائرة قسم شرطة الشروق فى القضية المعروفة إعلامياً بمقتل الطفلة فريدة عام 2016 ) .

ومن ناحية أخرى فقد أشارت المعلومات إلى اختباء المذكور بمزرعة بناحية عزبة أبسوان بدائرة مركز سمالوط غرب المنيا ملك أحد المزارعين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسماعيلية، المنيا) وقوات الأمن المركزى وحال وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فقامت القوات بمبادلته بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة متفرقة وعثر بجواره على "بندقية آلية عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .