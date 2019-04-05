مصر | "سرعة جنونية".. سائق يدهس اثنين ويصيب ثالث في التجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرعة جنونية".. سائق يدهس اثنين ويصيب ثالث في التجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دهست سيارة مسرعة، رجل وسيدة، مما أدى إلى وفاتهم في الحال، وأصيب آخر، حيث صدمهم السائق، ولاذا بالفرار بمنطقة التجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع التسعين بمنطقة التجمع ، بوجود مصادمة ومتوفين ومصاب، و تبين دهس سيارة مسرعة لـ3 أشخاص اثناء سيرهم بالشارع، مما أسفر عن وفاة كلا من "عادل. ى"، و"نادية. ع"، 36 سنة ، وأصابة شخص ثالث وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفى، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .