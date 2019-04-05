أخبار مصر | "الأطباء" تنهى جمعيتها العمومية بـ15 توصية (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تنهى جمعيتها العمومية بـ15 توصية (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية للأطباء والتى عقدت اليوم الجمعة بدار الحكمة، بالموافقة على 15 توصية هامة لجموع الأطباء وهى:

1- اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017.

2- الموافقة على تقريري الأمين العام وأمين الصندوق عن عام 2018.

3- الموافقة على موازنة النقابة التقديرية عن عام 2019.

4- الموافقة على تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات مقابل 25 ألف جنيه صافى سنويًا.

5- إقرار قواعد لقيد خريجى كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالي:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 ( العام الدراسى الحالى 2018 – 2019 ) وما بعدها.

6- اعتماد قرار مجلس النقابة بخصوص اشتراطات قيد خريجى كليات الطب المصرية الخاصة التى لم تبدأ بها الدراسة بضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وتمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة المصرية التى بدأت الدراسة بها فعليا فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم ايضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.

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7- إصدار بيان من نقابة الأطباء يوضح رفض الجمعية العمومية لإجراءات فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أو على أى نقابة مهنية.

8- الموافقة على بيع نادى كينج مريوط نظرًا لعدم الاستفادة منه ووقف نزيف المصاريف الحتمية على النادى.

9- اعتماد قيمة المصاريف التى أقرها مجلس النقابة سابقًا بخصوص الخدمات النقابية والمنشآت الطبية.

10- مخاطبة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى، ومجلس النواب، بضرورة إلغاء قرار وزارة التضامن بربط المعاش المبكر الحكومى للأطباء بعدم وجود عمل خاص، والبدء فى رفع قضايا تضامنا مع الأطباء المضارين.

11- مخاطبة وزيرة الصحة بسرعة تعميم البروتوكول المطبق بين وزارة الصحة وكلية طب الزقازيق بدفع مصاريف الدراسات العليا على جميع كليات الطب بالجمهورية.

12- مطالبة مجلس النواب بإقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها واعتبارها جريمة فى حق المجتمع لا يجوز التصالح فيها، وكذلك مطالبته بسرعة اقرار قانون المسئولية الطبية، وكذلك إقرار تعديل على قانون 14 لسنة 2014 لإضافة بند لإقرار بدل عدوى عادل.

13- مخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة إقرار زيادات عادلة بأجور الأطباء حيث أن القرارات الحكومية الأخيرة برفع أجور العاملين اعتبارًا من يوليو 2019 لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة جدًا.

14- الموافقة على جواز الانعقاد الثانى للجمعيات العمومية العادية للنقابة العامة، أو النقابات الفرعية فى نفس يوم الانعقاد الأول بشرط الإعلان عن ذلك مسبقًا على أن يطبق ذلك فى حالة عدم وجود عوار قانونى.

15- تكليف مجلس النقابة بمتابعة تنفيذ الاستجابة لكافة القرارات المذكورة وتفويضها فى اتخاذ الإجراءات والفعاليات المشروعة نحو تنفيذ ذلك.