أخبار مصر | الوزراء ينشر "انفوجرافا" عن أهم المعلومات حول يوم اليتيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء ينشر "انفوجرافا" عن أهم المعلومات حول يوم اليتيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا، حول يوم اليتيم تحت عنوان "هنشارك هنساعد.. كلنا عيلتك"، موضحا أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم بدأت بتخصيص يوم لتكريم اليتيم من قبل أحد متطوعي جمعية الأورمان في عام ٢٠٠٣.

وأشار الانفوجراف إلى أنه في عام ٢٠٠٦ صدر قرار رسمي بتخصيص يوم على المستوى العربي للاحتفال باليتيم، وإدخال البهجة والسرور عليه، وذلك في دورة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، موضحا أنه في عام ٢٠٠٧ تم تخصيص أول جمعة من أبريل للاحتفال بيوم اليتيم على مستوى مصر.

