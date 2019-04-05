أخبار مصر | برعاية حزب مستقبل وطن.. رحلات للأطفال الأيتام إلى الملاهي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية حزب مستقبل وطن.. رحلات للأطفال الأيتام إلى الملاهي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب دائرة الصف بمحافظة الجيزة، رحلات لأطفال الصف الي مدن الملاهي للأطفال بمناسبه يوم الطفل اليتيم.

وقد انطلقت اليوم أولي هذه الرحلات الي مدينة دريم بارك علي نفقته الخاصة وبرعاية حزب مستقبل وطن، وتعهد النائب علاء عابد لأطفال مدينة الصف وقراها باستمرار الرحلات طوال شهر ابريل على ان يشارك فى هذه الرحلات الأطفال الذين يعيشون مع اسرهم لدمجهم بالأطفال اليتامى.

وأكد ان الهدف من هذا الأمر دمج الأطفال الأيتام مع المجتمع المحيط بهم ولتكوين صداقات لهم من خارج الدار بنظرائهم الأطفال، مشيرا إلى أن كل رحلة تشمل الانتقال والغداء واستخدام الملاهي لعدد٢٠٠ طفل بالاضافة للمشرفين، مؤكدا ان ذلك يأتي اتباعا للدين الإسلامي الحنيف.