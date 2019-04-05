أخبار مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل إمام مسجد بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل إمام مسجد بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة مقتل إمام مسجد، في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، بمسجد الرحمة بمنطقة الهرم، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم، من القبض على أستاذ جامعي موقوف عن العمل؛ لقيامه بقتل إمام مسجد اثناء أداءه صلاة الجمعة، بعد أن سدد له 3 طعنات نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، وقام المتهم بتخطى صفوف المصلين في أثناء الركعة الثانية، وصاح أنا المهدي المنتظر وسدد له 3 طعنات في جسد المجني عليه، وعلى الفور سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وقد تمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه، وجاء في التحريات الأولية أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة.