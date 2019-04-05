أخبار مصر | انطلاق فعاليات دعم التعديلات الدستورية في القاهرة برئاسة طلعت القواس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات دعم التعديلات الدستورية في القاهرة برئاسة طلعت القواس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات دعم التعديلات الدستورية برئاسة النائب طلعت القواس، نائب رئيس حزب الحرية المصري، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وبحضور الدكتور محمد صالح هاشم، مساعد رئيس الحزب للشؤون التنظيمية، والأستاذ أحمد بيومي الأمين العام المساعد، والأستاذ ماجد طلعت، أمين التدريب والتثقيف، والأستاذ رأفت زكي أمين التنظيم بمحافظة القاهرة، وبعض ممثلي وأعضاء الحزب.

وقال النائب طلعت القواس، إن مصر تخطت مرحلة الخطر التي مرت بها بعد ما فعلته الجماعة الإرهابية من خراب في مصر، وذلك كله يرجع إلى مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي العظيمة، وما أنجزه من مشروعات قومية كبيرة ساهمت في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أنه قد جاء الوقت الآن ليكون لنا دور في التنمية والبناء والمشاركة في التغيير من خلال التعديلات الدستورية.

وتابع القواس، أنه يراهن على المرأة المصرية إنها ستكون نواة وركيزة هامة في دعم هذه التعديلات، موجهًا لها خالص التحية والتقدير لما قامت به مسبقًا من أدوار سيذكرها التاريخ في دعم بلدها ومشاركتها في صنع القرار السياسي.

ودعا نائب رئيس الحزب، جميع الفئات إلى المشاركة في التعديلات الدستورية، مطالبًا اياهم بعدم الانسياق وراء المغرضين وأصحاب الشائعات الذين يريدون الشر ببلدنا ولا يريدون لنا التقدم والتغيير.