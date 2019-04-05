أخبار مصر | منى مينا: تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات لن يكلف الدولة أموالًا (صور)

وأشارت إلى أن ملف تحمل وزارة الصحة تكاليف رسوم الدراسات العليا وهو الملف الذى استغرق من النقابة وقت طويل، وبالرغم من ذلك فهى غير مطبقة منذ 2014، وبالرغم من القرار الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان بشأن تحمل رسوم الدراسات العليا إلا إنه لم يتم تطبيقه حتى اليوم.

وطالبت مينا خلال كلمتها في الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء المنعقدة الآن بدار الحكمة، على ضرورة أن يتم رفع توصية من الجمعية العمومية للجنة الصحة بالبرلمان لتغليظ العقوبة على المستشفيات ولا يقبل فيها التصالح مثل قضايا الاختلاس حيث القضية تضر بالمجتمع، مشيرة إلى أن تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات لن يكلف الدولة اموالًا.

وبدأت نقابة الأطباء فى استقبال الأعضاء الساعة العاشرة صباحًا للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية.

وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الأطباء جمعية عمومية عادية، وذلك لمناقشة العديد من النقاط هي، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، هذا بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019،والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

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كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، ومقترحات مجلس النقابة كالتالي:

أ- يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب- عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول علي الثانوية العامة ( أو كما يترائي للجمعية العمومية )، علي ان يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها.