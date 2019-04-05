أخبار مصر | في "يوم اليتيم".. التضامن تهدف إلي بناء منظومة لجودة خدمات "الرعاية الاجتماعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "يوم اليتيم".. التضامن تهدف إلي بناء منظومة لجودة خدمات "الرعاية الاجتماعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق استراتيجية مصر2030، والتي جاء في أحد محاورها محور العدالة الاجتماعية.

وتولت الوزارة الاهتمام البالغ نحو توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وضمان تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة تساهم في بناء الدولة.

ووضعت الوزارة استراتيجية متكاملة تهدف إلي بناء منظومة لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وهي كالأتي:-

1_ وضع الاستراتيجية حول تطوير خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية تقوم على توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة (المسنين – الأيتام - أطفال فى نزاع مع القانون- اطفال بلا مأوى – النساء المعنفات – مشكلات الاسرة- الأطفال فى المجتمع والمؤسسات بأنواعها).

2_ تصميم وتطوير معايير للجودة طبقا للمنظومة العالمية.

3_ تقييم شامل لجميع مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية مع تصميم وإعداد قواعد بيانات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

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4_ وضع خطة تدخلات تطوير ورفع كفاءة المؤسسات ووضع آلية للمشاركة المجتمعية والقطاع الخاص لدعم عمليات التطوير لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية.

5_ اجراء التعديلات التشريعية اللازمة وضع رؤية مستقبلية حول تطبيق نُظم الرعاية المعاصرة بناء قدرات العاملين بالوزارة تطوير نظام المتابعة والرقابة والتقييم.

6_ تقييم عدد 468 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية "الأيتام" على مستوى الجمهورية.

7_ تم رصد المشكلات والصعوبات التي تعوق أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وذلك في الجوانب التالية ( البيئة والبنية والتجهيزات - الإدارة والتوثيق - الرعاية المتكاملة - سياسة الحماية - البرامج والأنشطة - كفاءة وكفاية العاملين).

8_ تم إصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقًا لمنهجية علمية، واستنادًا على المعايير الدولية.

9_ توزيع وثيقة المعايير على جميع مديريات التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي دور الأيتام ونشرها على موقع وزارة التضامن.