أخبار مصر | التضامن: لدينا 449 دار أيتام على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: لدينا 449 دار أيتام على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنها تهتم باليتيم على مدار العام وليس فى يوم الاحتفال بيهم في أول جمعة من شهر أبريل من كل عام.

ويوم اليتيم بالنسبة للوزارة هو يوم للاحتفال بالأطفال وقيام مؤسسات المجتمع بالاحتفال بهم.

وننشر تقريرا معلوماتيا حول دور الأيتام في مصر :_

1_ الوزارة تمتلك 449 دار أيتام على مستوى الجمهورية.

2_ ما يعادل 10 آلاف طفل يتيم.

3_ الأيتام نوعان "طفل توفى والديه والنوع الأخر الأطفال مجهولو النسب ".

وتقوم وزارة التضامن الإجتماعى بمواجهة جميع الأنتهاكات التي تقوم بجميع دور الرعاية للأيتام على مستوى الجمهورية، ولاتهتم بالأيتام في يوم اليتيم فقط، وإنما على مستوى العام بأكمله؛ لكون الأيتام هما فئة هامة جدًا بالنسبة للدولة، وهما نواة شباب المجتمع الذي نبني عليهم آمال كبيرة حال تنشئتهم تنشئة سليمة.

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1_ أن الوزاره تعمل بشكل علمي مع دور رعاية الأيتام.

2_ إطلاق اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية المجتمعية لأول مرة في تاريخ الوزارة التى تتضمن وضع مواصفات لكل مايتعلق بدار الرعاية من مواصفات الدار وفريق العمل بها، وأماكن النشاط والمبيت؛ لتحسين جودة الخدمة بها.

3_ تصل جهود الوزارة بنسبة 80%، بينما الآن نتيجة ماتم من جهود حقيقية للرقابة على الدار أصبحت نسبة الإنتهاكات لاتتعدى الـ 20% فقط.

4_هناك رقابة على دار الرعاية على مدار الساعة ليلًا ونهارًا للتاكد من جودة الخدمة المقدمة.

5_ إطلاق العنان للمجتمع المدني للرقابة على دور الأيتام، والتى تحس الشباب والرجال والنساء على التطوع جزء من الوقت في دار أيتام محيط منزله، بعد تلقيه تدريب بالوزارة لمدة يومين، كنوع من الرقابة بعيدًا عن الوزارة.

6_ محاولة إعادة الدمج بشكل صحيح بين المجتمع وأطفال دور الرعاية، مع تحسين جودة الخدمة من خلال مساهمة المجتمع في الأنشطة التى تتم داخل الدار تطوعيًا.

7_ الوزارة لديها إدارة للخدمة العامة للفتيات تعادل التجنيد بالنسبة للشباب.

8_ تكليف الفتيات بقضاء تكليفهم لمدة عام في دور الأيتام، وبعد انتهاء العام وأداء المكلف للخدمة بكفاءه عالية يتم التنسيق مع الدار لتعيين المكلف بالحد الأدني للأجور.