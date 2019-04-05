أخبار مصر | بمناسبة يوم اليتيم.. "التضامن" تسهدف تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة يوم اليتيم.. "التضامن" تسهدف تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تحقيق استراتيجية مصر2030، والتي جاء في أحد محاورها محور العدالة الاجتماعية، كما تُولي الوزارة الاهتمام البالغ نحو توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وضمان تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها الي طاقة بناءة تساهم في بناء الدولة، حيث وضعت الوزارة استراتيجية متكاملة تهدف إلي بناء منظومة لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي لتـــطـــوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية) وذلك بتمويل قدره 12 مليون جنيه مخصصة من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة الآتية:

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• رفع كفاءة العاملين لـ350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 5 محافظات .

• رفع كفاءة 35 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 7 محافظات.

• تصميم وتنفيذ بعض الأنشطة: الاجتماعية - الترويحية – التثقيفية – المهنية.