أخبار مصر | بمناسبة "يوم اليتيم".. ننشر جهود "التضامن" لمواجهة المشكلات بالمؤسسات الإيوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة "يوم اليتيم".. ننشر جهود "التضامن" لمواجهة المشكلات بالمؤسسات الإيوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على تحقيق استراتيجية مصر2030، والتي جاء في أحد محاورها محور العدالة الاجتماعية، كما تُولي الوزارة الاهتمام البالغ نحو توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وضمان تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة تساهم في بناء الدولة.

حيث وضعت الوزارة استراتيجية متكاملة تهدف إلي بناء منظومة لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وتم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تنفذ من خلال الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وتكاتف الجهود لمواجهة المشكلات التي تم رصدها بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وهي كما يلي:

1.فريق التدخل السريع: هو فريق لإجراء التدخلات العاجلة بالمؤسسات التي يظهر بها مشكلات حيث تم تنفيذ ما يلي:

-إجراء تدخلات عاجلة لعدد 492حالة ( أيتام – مسنين – تأهيل – دفاع – حالات فردية).

-إجراء تدخلات في عدد 132شكوى من الخط الساخن للوزارة 16439.

-غلق عدد 18 دور أيتام بعدد 5 محافظات لوجود مخالفات.

-حل عدد 7 مجالس إدارات لجمعيات أهلية تشرف علي دور رعاية اجتماعية.

2.مبادرة بينا "مصر بينا بكرة أحلي":

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هي مبادرة تم إطلاقها بتمويل من البنك التجاري الدولي "CIB" لتفعيل مبادئ الحوكمة من خلال مشاركة فعالة من كافة الأطراف وأصحاب المصلحة، والتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، وإدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال، وتدعيم مفهوم المسائلة الاجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية وتم تنفيذ ما يلي:

-مشاركة عدد 250 متطوع في البرامج التنمية الذاتية والرياضيه للأبناء بدور الرعاية التي تقدمها المبادرة بدور رعاية الأيتام.

-تنفيذ مكتبات وتسليمها للدور 30 دار ايتام في محافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية، و كذا توفير مجموعة كتب من مركز ثقافة الطفل (400) كتاب و جاري توفير 3000 كتاب من خلال الهيئة العامة للكتاب تمهيدا لتوزيعها على الدور .

-تنفيذ قافلة للكشف والفحص المجاني 400 ابن وابنه من أبناء مؤسسات الرعاية ب 44 دار .

-تنفيذ قافلة للكشف و الفحص المجاني للعيون لنزلاء المؤسسة العقابية بالمرج لعدد (250) بالتعاون مع مؤسسة و تسليم 40 نظارة طبية المرج وكذا اجراء 3 عمليات

-تنفيذ احتفالية تكريم الأبناء المتفوقين دراسيًا من دور الرعاية بمشاركة 370 ابن وإبنه من 22 محافظة.

-إجراء تحاليل طبية للأبناء عدد 303 ابن و ابنيه من القاهرة و الجيزة والإسكندرية مجانا من خلال معامل مؤمنة كامل

3.مبادرة " شبابنا بيخدم بلدنا:

هي مبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع المجتمع المدني لسد عجز الجهاز الوظيفي بدور الأيتام من خلال إكساب المشاركين من مكلفي الخدمة العامة المعارف والمهارات والمبادئ المهنية والأساليب العلمية اللازمة مما يؤدى إلى نموهم المهني وزيادة كفائتهم العلمية والعملية للعمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.