أخبار مصر | في "يوم اليتيم".. تعرف على منظومة "الرعاية الاجتماعية" التابعة للتضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "يوم اليتيم".. تعرف على منظومة "الرعاية الاجتماعية" التابعة للتضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على تحقيق استراتيجية مصر2030، والتي جاء في أحد محاورها محور العدالة الاجتماعية.

وتولت الوزارة الاهتمام البالغ نحو توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وضمان تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة تساهم في بناء الدولة.

ووضعت الوزارة استراتيجية متكاملة تهدف إلي بناء منظومة لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وهي كالأتي:-

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-صدر قرار وزير العدل رقم 11296 بتاريخ 27/ 12/ 2016م بمنح عدد 72 من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 سنة 1996م، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م، لتمكين العاملين الممنوحين تلك الصفة من ضبط الجرائم التي تحدث داخل دور الرعاية الاجتماعية.

-صدر قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 178 لسنة 2016م والخاص بتعديل بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية للأسر البديلة والمتضمنة خفض سن الكفالة من سنتين ليصبح من 3 شهور للطفل.

-تعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام يتضمن جميع المحاور التي تساهم في تحقيق بيئة آمنه لرعاية الأطفال «سياسة الحماية».