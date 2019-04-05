أخبار مصر | "الأعلى للآثار" يعلن تفاصيل الكشف عن مقبرة "توتو" وزوجته بأخميم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للآثار" يعلن تفاصيل الكشف عن مقبرة "توتو" وزوجته بأخميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في أكتوبر الماضي توافرت المعلومات لدى شرطة السياحة والآثار بوحود لصوص يحفرون خلسة بحثًا الآثار ، في منطقة الديابات بأخميم.

وتابع وزيري، أنه بعد أن تسلمنا الموقع من شرطة السياحة والآثار بعد القبض على اللصوص، كلف الدكتور خالد العناني المجلس الأعلى للآثار بتشكيل بعثة لفحص المنطقة، ونتج عن أعمال البعثة، الكشف عن مقبرة ملونة جميلة لرجل يدعى توتو وزوجته تاشيرت إيزيس، وتعود إلى الفترة البطلمية.

وأضاف وزيري أن توتو يعتقد أنه كاهن المطهر استنادًا للوحة مكتشفة في أخميم ومحفوظة بالمتحف المصري في التحرير.

وأخميم، مدينة مصرية، تتبع محافظة سوهاج إدارياً، والمدينة عاصمة مركز أخميم.

وهي قاعدة مركز أخميم، وهي من أقدم المدن المصرية، ذكر لها جوتييه في قاموسه عدة أسماء منها الأسماء المقدسة وهي: Khen Min أو Khenme Mik أو Khenti Min أو per Min اوMin ، وكلها تنسب إلى الإله (من) وهو إله الفلاحة عندهم.

واسمها المدني آبو، والرومي أخميم، بانوبوليس نسبة إلى الإله بان، وهو إله الفلاحة عند الرومان، ومن اسم خين مين المصري تكونت أسماء رومية أخرى وهي: خيمو خانم، واسمها القبطي شيمن أو خامين ومنه اشتق اسمها العربي أخميم.

وكانت قاعدة القسم التاسع بالوجه القبلي الذي يسمى تاكا خامينض.

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وذكرها أميلينو في جغرافيته فقال: إنها وردت في كتب القبط باسم اشميمي، وقد حرفت الشين إلى خاء، وهو تغيير مألوف، فصار أخميم وهو اسمها العربي.

ووردت أخميم في كتاب المسالك لابن خرداذبة، وفي كتاب البلدان لليعقوبي من كور مصر بالصعيد، وذكرها المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم فقال: أخميم مدينة كثيرة النخيل ذات كروم ومزارع.

ثم ذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق فقال: مدينة أخميم في شرق النيل وبها البناء المسمى بريا، وهي الآن باقية ثابتة (أي في القرن الخامس الهجري قبل أن تهدم).

ووردت في معجم البلدان، أخميم من قرى صعيد مصر، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الأخميمية، ووردت في الانتصار فقال: أخميم بلدة قديمة واقعة في شرق النيل وبها آثار مبان قديمة، وهي مدينة الإقليم، وكان بها مقام الوالي، لأنها كانت مفردة بالولاية والآن يسكنها نائب الوجه القبلي وبها قاض وجامع قديم وعدة مدارس وبها أسواق وقياسر وفنادق وغير ذلك.

ووردت في تربيع سنة 933 هــ باسم أخميم، وفي تاريخ سنة 1231هـ باسمها الحالي القديم.

توجد بها آثار مدينة بانوبوليس الإغريقية القديمة. اشتهرت في العصر المسيحي بأديرتها الكثيرة. كانت في العصر العربي الأول عاصمة منطقة منفصلة عرفت منذ الفتح العربي بكور أخميم أي المدينة الرئيسية التي تتبعها أخريات، وكان يحدها شمالأً كورة قهقوة طهطا وجنوباً كورة قوص. واشتهرت أخميم حديثا بصناعة السكر والنسيج وهي من المواقع السياحية الهامة في مصر.

المتحف المكشوف بأخميم

وتحتوي أخميم على الكثير والكثير من الآثار الفرعونية، أهمها على الإطلاق تمثال ميريت امون بمدينة أخميم، وقد سرق العديد منها من ذلك المركز اشترك في سرقتها الكثير من أصحاب السلطات في مركز أخميم.