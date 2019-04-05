انت الان تتابع وزير الآثار يصطحب 40 سفيرًا داخل معبد سيتي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بمرافقة 40 سفيرا، اليوم الجمعة، معبد الملك سيتي الأول بقرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج. واستمع الحضور لشرح من الدكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس عن تاريخ المعبد، حيث شيد المعبد الملك سيتي الأول، ثاني ملوك الأسرة الـ19 في سنة 1313 قبل الميلاد، وأكمل بناءه ابنه رمسيس الثاني في سنة 1304 قبل الميلاد، لكن الجزء الذي تم تشييده في عهد "سيتي" كان أعظم بكثير من الناحية الفنية عن الجزء الذي أكمل بناءه الملك رمسيس الثاني.
وأُقيم معبد سيتي الأول على شكل حرف «L» على مساحة قاربت 10 أفدنة، ويوجد بالمعبد فنائين، الأول به 14 عامودا، والثاني مسلة، ثم بهو به 24 عامودا، ويحتوي على 7 حجرات، وهو معبد جنائزي وضع داخل سور شامل يضم قبر الإله "أوزوريس"، ويعتبر المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه حتى الآن ويستند على 36 عمودا من الجرانيت،
وأُقيم معبد سيتي الأول على شكل حرف «L» على مساحة قاربت 10 أفدنة، ويوجد بالمعبد فنائين، الأول به 14 عامودا، والثاني مسلة، ثم بهو به 24 عامودا، ويحتوي على 7 حجرات، وهو معبد جنائزي وضع داخل سور شامل يضم قبر الإله "أوزوريس"، ويعتبر المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه حتى الآن ويستند على 36 عمودا من الجرانيت، وتم استكماله بمعبد الأوزيريون المجاور، وهو معبد يعمل كأثر تطوعي منذور لجلب رعاية أوزيريس؛ إله البعث والحساب في الحياة الأخرى.
وسجلت على إحدى جدران معبد سيتي الأول، قائمة مكونة من 76 ملكا من الأسرات الرئيسية المعترف بها من قبل الملك سيتى، وتعرف باسم القائمة الملكية بأبيدوس، وتظهر أسماء الملوك في خراطيش، بداية من الملك نارمر ( مينا)، حتى الملك سيتي الأول.
اقرأ أيضًا:
الآثار: اكتشاف مقبرة أحد نبلاء الأسرة الخامسة بسقارة
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الآثار يصطحب 40 سفيرًا داخل معبد سيتي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.