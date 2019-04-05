شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت حول قاتل إمام مسجد الهرم.. «أستاذ جامعي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى أستاذ جامعى، مريض نفسيًا، حياة إمام مسجد «الرحمة» بشارع الأمراء بمنطقة فيصل، أثناء صلاة الجمعة، وأفادت التحريات وروايات شهود العيان بأن المتهم سدد عدة طعنات بسكين فى أنحاء متفرقة من جسد المجنى عليه، وتم القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بمقتل «محمد.خ»، 41 سنة، إمام مسجد، على يد «أحمد.م»، أستاذ جامعي، منقطع عن العمل، أثناء الركعة الثانية لصلاة الجمعة، حيث أمسك المصلون بالمتهم وسلموه للشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث.

وذكرت التحريات أن المتهم يعانى من انفصام فى الشخصية، وطعن إمام المسجد مرتين بسكين، فلقى الأخير مصرعه فورًا، وأن دافع الجريمة يعود لمعاناة المتهم من مرض نفسى، وليس لأى سبب آخر.

وفى زقاق يونس، بمنطقة فيصل، حيث مسجد الرحمة، بالدور الأرضى للعقار رقم 73، المكون من 6 طوابق، يجاوره محل لصيانة الأجهزة الكهربائية، تسود حالة من الحزن والحسرة على وجوه سكان المنطقة، بعد الحادث.

Advertisements

المتهم، «أحمد» أستاذ جامعى، ويسكن فى المنطقة منذ حوالى 5 سنوات، فى العقار المقابل للمسجد الذى شهد الواقعة، كان يعيش رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة «بنتان وولد»، ولكنه انفصل عن زوجته، منذ فترة ليست بالقصيرة، لأسباب غير معلومة، وأصبح يعيش وحيداً، فيما يسكن «محمد»، إمام وخطيب المسجد، بشارع «قرطبة».

يقول «هانى»، أحد سكان نفس العقار الذى يوجد به المسجد، «مكنتش بشوف المتهم ده خالص فى الشارع، رغم إنه ساكن فى المنطقة من سنين، ولكن كل اللى أعرفه عنه إنه كان متزوج وانفصل عن مراته من فترة، وعايش لوحده».

قاتل إمام مسجد الرحمة أثناء القبض عليه واحتجازة في المسجد، قبل تسليمه للشرطة

وأضاف «أثناء أذان الجمعة، سمعت صوت مشاجرة أمام المنزل، وتوجهت على الفور للنافذة كى أرى ما يحدث، فوجدت المتهم يتحدث مع إمام المسجد ويقول له «عايزك تقرأ آية الكرسي مرتين وأنت في الخطبة وأثناء الصلاة»، فكان رد الإمام عليه «ممكن أعرف السبب علشان أعمل ده»، وتجمع رواد المسجد حولهما وأبعدوا المتهم عن المسجد، فانصرف بعيدا.

«نزلنا نصلى الجمعة عادى، وأثناء الخطبة التي كانت تتحدث عن استعدادات شهر رمضان، لاحظت أن الإمام بالفعل ذكر آية الكرسي مرتين، ثم بدأت الصلاة، وفى الركعة الثانية، وتحديداً أثناء سجودنا، سمعنا صوت (دبدبة) في المسجد، وكأن أحدًا يدخل مهرولاً، وفجأة سمعنا صوت الإمام في الميكروفون يتألم».

المصري اليوم في موقع حادث قتل إمام مسجد الرحمة في الهرم

وأكمل شاهد العيان: «بعد سماع أنين إمام المسجد، تركنا الصلاة وتوجهنا إليه، فوجدناه غارقاً في دمائه، والمتهم يحاول الفرار من المسجد حاملاً سكيناً ملطخة بدماء الإمام، ولكننا تمكنا من إيقافه على الفور».

قاتل إمام مسجد الرحمة أثناء القبض عليه واحتجازة في المسجد، قبل تسليمه للشرطة

وتابع: «أحضر رواد المسجد وأهالي المنطقة (حبلا) لتقييد المتهم والسيطرة عليه، حتى نخطر الشرطة بما حدث، وعندما سألنا المتهم عن الأسباب التي دفعته للقيام بفعلته قال: (ده كان إبليس فى الأرض.. وأنا قتلته علشان أخلص الناس منه)».

المصري اليوم في موقع حادث قتل إمام مسجد الرحمة في الهرم