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الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة صن داونز

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخير قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، على استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مواجهة الفريقين في الثالثة عصر غدٍ السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بدأ المران بقراءة الفاتحة وأعقبها محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين.

ثم قاد بعدها اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال بالجهاز تدريبات بدنية للاعبي الفريق.

يذكر أن الأهلي صعد إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

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