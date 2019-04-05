شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع المتهم بقتل رئيس مباحث البحر الأحمر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى المتهم بقتل العميد علاء عبداللطيف، رئيس مباحث البحر الأحمر، مصرعه في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة؛ أمس، أثناء محاولة إلقاء القبض عليه في مزرعة بسمالوط في المنيا.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن معلومات وردت لقطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، مساعد الوزير للأمن العام، وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن المنيا، والإسماعيلية، دلت على اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، المطلوب ضبطه لتنفيذ ٤ أحكام بالسجن المؤبد في مزرعة تابعة لناحية عزبة أبسوان غرب سمالوط، تخص أحد المزارعين في المنطقة.

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وأوضح البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام، وإدارات البحث الجنائى، بمديريتى الأمن، وقوات الأمن المركزى، وحال وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فردت القوات بإطلاق النيران عليه، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران، وبالفحص تبين مصرعه، إثر إصابته بأعيرة متفرقة وعثر بجواره على بندقية آلية عيار 7.62× 39 مليمتر، وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على مالك المزرعة، حال محاولته الهرب والاختباء بالزراعات المجاورة، وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، وعدد من الطلقات لذات العيار.

وأوضح بيان الوزارة أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وله محل إقامة آخر بمدينة السلام بالقاهرة، وسبق اتهامه في 6 قضايا قتل وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه، وسرقة وسائل نقل، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا قتل عمد وشروع في سرقة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وواقعة مقتل رئيس مباحث البحر الأحمر، وإصابة ضابط وقتل عمد وسرقة بالإكراه بمركز شرطة الصف بالجيزة، وواقعة قتل عمد بدائرة قسم شرطة الشروق في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل «الطفلة فريدة» عام 2016.