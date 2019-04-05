شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير السويدى الأستاذ الدكتور تيت ماتيسون خبير جراحات أورام المخ وأورام قاعدة الجمجمة وأورام العصب الخامس والجسم الصنبورى وجراحات آلام العصب الخامس، فى الفترة من 6 – 10 أبريل. وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة . Advertisements ولسهولة التواصل رقم الخط الساخن 16221، والموقع الإلكتروني الرسمى.

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