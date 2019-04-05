شكرا لقرائتكم خبر عن "وزير السياحة" رئيس مشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم الجمعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مطار القاهرة، متوجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة كرئيس مشارك فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزمع عقده خلال الفتـرة من 6 إلى 7 إبريل الجارى بمنطقة البحر الميت بالمملكة والذى يعقد بدعم ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا عبد الله.

ومن المقرر أن تكون الدكتورة رانيا المشاط، رئيسا مشاركا فى جلسات المنتدى الذى يقام للمرة العاشرة فى المملكة الأردنية تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون".

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ويشارك فى المنتدى أكثر من 1000 شخصية قيادية على المستوى العالمى والإقليمى من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والمجتمع المدنى يمثلون 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الرائد فى المنطقة، كما ستقوم الوزيرة بعقد عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية على هامش المنتدى.

وترتكز جلسات المنتدى على أربعة محاور، هى بناء نموذج اقتصادى جديد، وإدارة بيئة صالحة للعالم العربي، والوصول الى أرضية مشتركة فى عالم متعدد المفاهيم، والثورة الصناعية الرابعة فى العالم العربي، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفنى والثقافى للدول.

وقبيل المغادرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشاركة وزارة السياحة كرئيس مشارك فى جلسات هذا المنتدى من منطلق التزام الوزارة بمفاهيم السياحة المستدامة وحرصها على تسليط الضوء على مختلف المقومات السياحية التى تتمتع بها مصر، وهو الأمر الذى يعد أحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، كما سيوفر المنتدى منصة للتعاون والتنسيق الإقليمي.