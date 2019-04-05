شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تعتمد ميزانية 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، على اعتماد ميزانية النقابة لعام 2017ـ وزيادة اتعاب مراقب الحسابات إلى 25 ألف جنيه سنويا، وأبدى ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات المراجع الميزانية الخاصة بنقابة الأطباء بعض الملاحظات خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم.

وتضمنت الملاحظات، عدم قيام النقابة بفصل حساباتها وحسابات لجنة مصر العطاء، فضلا عن قيام النقابة بشراء احتياجاتها استنادا لفواتير غير مستوفاه للشروط الضريبية، وعدم قيام النقابة بتنفيذ أحكام واجبة النفاذ لدفع تعويضات ضدها بقيمة 250 الف جنيه، بالإضافة إلى قيام لجنة مصر العطاء بتوريد اجهزة بقيمة 6.3 مليون جنيه لمركز خاص، ولم يتم عمل تلك الأجهزة منها جهاز بقيمة 4 مليون جنيه بضمان 8 شهور.

ورد على تلك الملاحظات الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة، بأنه سيتم تفاديها من العام القادم منها فصل حسابات اللجنة مصر العطاء عن النقابة والتشديد على شراء احتياجات النقابة بفواتير مستوفاة للشروط الضريبية، فضلا عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الخاص الذى وردت اليه مصر العطاء أجهزة طبية، واعتبارها ضمن الأصول الثابتة للنقابة.