ممثلو الجالية المصرية بالكويت: سنضرب أروع أمثال الوطنية فى المشاركة بالاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممثلو الجالية المصرية في الكويت، أن أبناء الجالية سيضربون كعادتهم أروع الأمثال في الوطنية، من خلال المشاركة في التعديلات الدستورية، وأنهم لن يتنازلوا عن حصد لقب الجالية الأعلى تصويتا في الاستفتاء، كما حدث في الاستحقاقات الدستورية الأخيرة، ولاسيما الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.

وقال أمين قطاع الأعمال بحزب (مستقبل وطن) أحمد الروبي -في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على هامش مشاركته في اللقاء الموسع الذي عقده وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان محمد السلاب، مع ممثلي الروابط المصرية في الكويت- إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، من أجل الحفاظ على المكتسبات والانجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدى السنوات الخمس الماضية.



وأعرب الروبي عن ثقته في احتشاد أبناء الجالية المصرية في الكويت أمام صناديق الاقتراع، ضاربين المثل والقدوة في المشاركة، ليسجلوا للمرة الثالثة على التوالي، الأعلى تصويتا بين الجاليات المصرية فى الخارج، كما حدث فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.



وشدد أمين قطاع الأعمال بحزب (مستقبل وطن) على ضرورة دعم وتأييد التعديلات الدستورية، من أجل استكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، التي وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تولى سدة الحكم فى 2014.

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بدوره، قال سفير النوايا الحسنة عبدالمحسن أبوالحسن إن التعديلات الدستورية كان لزاما وواجبا أن تتم في هذه المرحلة التي يعيشها الوطن، مؤكدا أن جميع التعديلات المطروحة، تستهدف في الأساس تحقيق مصالح المصريين، ودعم عملية التنمية الشاملة والحفاظ على استقرار الوطن.



وأضاف أبوالحسن أن مصر واجهت ولازالت تواجه تحديات جساما تتمثل فى خوض معركتين كبيرتين، الأولى ضد الارهاب الذي يحاول النيل من استقرارها، ويتولاها جنود مصر البواسل من القوات المسلحة والشرطة المدنية، والمعركة الأخرى لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أنها نجحت بفضل إرادة واخلاص قيادتها السياسية في الانتصار فى المعركتين بنسبة كبيرة.



وناشد سفير النوايا الحسنة، المصريين في الخارج، بأن يكونوا كعادتهم، قدوة للمصريين فى الداخل، من خلال الاقبال الشديد على لجان الاقتراع، كما حدث في الاستحقاقات الدستورية السابقة، سواء الانتخابات البرلمانية، او انتخابات الرئاسة العام الماضي، خاصة المرأة المصرية التى يثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي دورها فى كل وقت.



وبدوره، قال منسق عام اتحاد الروابط المصرية في الكويت سمير هاتور لـ(أ ش أ)، إن الروابط المصرية في الكويت أعلنت يوم الأحد الماضي في بيان رسمي، دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية، لإتاحة الفرصة للرئيس السيسي، الذي سطر ملحمة لن تنسى في تاريخ مصر، لاستكمال المشروعات القومية العملاقة التى بدأها، ودفع عجلة التنمية فى البلاد إلى الأمام.



فيما قال نائب رئيس رابطة أبناء سوهاج في الكويت أحمد عبود، إن اتحاد الروابط المصرية في الكويت، بدأ الاستعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية مبكرا، من خلال تنظيم عدة لقاءات مفتوحة مع أبناء الجالية؛ لاستعراض وشرح ماهية التعديلات وأهميتها بالنسبة لمصلحة الوطن والمواطن، وتصحيح الصورة الخاطئة التي يحاول أعداء الوطن إلصاقها بالتعديلات للتأثير السلبي على إرادة الناخبين، مؤكدا أن أيام الاستفتاء ستمثل عيدا وكرنفالا جديدا يعبر عن الإرادة المصرية أمام جميع دول العالم.