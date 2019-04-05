شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. عزاء الراحل أحمد كمال أبو المجد بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام عزاء الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الأحد المُقبل بدار المناسبات المُلحقة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وكانت جنازة المُفكر القانونى والإسلامى الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، شُيعت أمس الخميس، عقب صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى بالقاهرة الجديدة،.
كان من المقرر أن يُقام العزاء مساء غدا السبت ،بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، إلا أن أسرة الراحل فضلت تأجيل الموعد لحين حضور أقاربهم من الخارج للمشاركة فى مراسم العزاء.
كان الكاتب والمفكر الإسلامى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، قد تُوفى مساء الأربعاء الماضى، عن عمر يناهز 89 عاما ، تقلد خلالها أبو المجد، العديد من المناصب، من ضمنها نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام والشباب الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. عزاء الراحل أحمد كمال أبو المجد بمسجد عمر مكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.