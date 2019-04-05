مصر تستعد لفتح خطها الجوي مع مطار النجف العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

استقبل محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، اليوم الجمعة، وفدًا من شركة (مصر للطيران) للتباحث حول فتح رحلات الطيران المباشرة من وإلى مطار النجف العراقي الدولي.

وقال الياسري -في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "وفد الشركة المصرية أجرى جولة استكشافية في مطار النجف وعقد اجتماعات مع المسئولين في المطار والحكومة المحلية لوضع الاتفاقيات الخاصة بعودة الرحلات"، مشيرا إلى أن "الحكومة المحلية تؤكد حرصها على الانفتاح على جميع دول الجوار وتعزيز الاقتصاد العراقي والنجفي بصورة خاصة من خلال تبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية للطرفين".