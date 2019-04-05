وزير الأوقاف: مصر تعيش حاليًا أفضل مناخ سياسي لحرية الرأي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مصر تعيش حاليا أفضل مناخ سياسي لحرية الرأي بشرط الموضوعية والانضباط.

وأضاف جمعة - خلال افتتاحه لفاعليات الفوج الثامن بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية والذي يضم 100 إمام من المرشحين للمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك - أن الدليل على صحة ذلك الكلام، مناقشة جامعة بنها غدا لدراسة في الفقه الإسلامي تحت عنوان "مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور ٢٠١٤".

أوضح أن تلك الدراسات والقضايا الفكرية كان يظنها البعض أنها لا يمكن مناقشتها وعرضها على الملأ إلا أنه الآن تتم مناقشة القضايا الفكرية والرأي بشكل حر طالما كان يتسم بالموضوعية والانضباط.

وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم عقد 12 ألف لقاء محدد بأسماء المساجد للحديث عن مكارم الأخلاق خلال شهر رمضان على مستوى المحافظات، وأنه تم اختيار 1000 مسجد بـ5 آلاف إمام على مستوى المحافظات لإلقاء الدروس عن مكارم الأخلاق، وذلك بخلاف دروس القيام والتي ستصل من 40 إلى 50 ألف لقاء.

وأشار إلى أن الأخلاق هي القاسم المشترك بين جميع الأديان، مضيفا أن الجمعة المقبل ستكون عنوان الخطبة عن الآداب والأخلاق داخل الأسواق.

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وأضاف أن خلال شهر شعبان سيقعد دورة مكثفة عن فقه الصيام وأحاديث الصيام وأحكام الصيام على مدار يومين على مستوى 27 محافظة، تستهدف 4 آلاف إمام، وسيعقد امتحانا في نهايتها للأئمة والدعاة، ومن يجتاز الدورة سيكون له مكافآت مجزية وأيضا تعيينات للأئمة غير المعينين.

ودعا وزير الأوقاف الأئمة إلى الاهتمام بالناس اهتماما حقيقيا، مشيرا إلى أنه كان هناك جماعات كانت تحتاج إلى مساندة الناس شكليا، لكن الصعوبة والاختبار الحقيقي تظهر في المساندة الحقيقية والسير على النهج السليم.

من جهته، قال أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية نيابة عن المحافظ، إن المسؤولية سواء كانت اجتماعية أو وطنية تقع على عاتق كل مسؤول بالمجتمع، مشيرا إلى أهمية الالتزام بسلوك الإسلام والدور الهام للائمة والدعاة في دعوة المواطنين إلى الأخلاق الحسنة وإلى صحيح الدين، مشيدا بدور مديرية الأقاف والجهود التي تبذلها دعويا في خدمة أهالي الإسكندرية.

وشهد الافتتاح الدكتور أحمد عجيب الأمين العام لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعدد من قيادات وأئمة ودعاة الأوقاف بالمحافظة.

يذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية للتبصير بأخلاقيات الإسلام، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة، التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها، وفي ضوء خطة وزارة الأوقاف بشأن الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، واتساقا مع مبادرة القيم الأخلاقية التي تتبناها الوزارة، برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ويأتي هذا المعسكر ضمن مبادرة الأوقاف "مكارم الأخلاق.. تعالوا نغير"، والتي يتم التركيز فيها على القيم الأخلاقية، وتكثيف العمل الدعوي لإحياء منظومة القيم وبخاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتي صدقا وأمانة ووفاء، والتركيز على مفاتيح التغير السلوكي الإيجابي للعودة إلى منابع ديننا الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له لجعل الأخلاق منهجا ثابتا في كل جوانب حياتنا.