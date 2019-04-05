"المشاط" تتوجه إلى الأردن للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة كرئيس مشارك فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمزمع عقده خلال الفترة من ٦ إلى ٧ إبريل الجاري بمنطقة البحر الميت بالمملكة والذي يعقد بدعم ومشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا عبد الله.

ومن المقرر أن تكون الدكتورة رانيا المشاط رئيسا مشاركا في جلسات المنتدى الذي يقام للمرة العاشرة في المملكة الأردنية تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون".

ويشارك في المنتدى أكثر من ١٠٠٠ شخصية قيادية على المستوى العالمي والإقليمي من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والمجتمع المدني يمثلون 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الرائد في المنطقة، كما ستقوم الوزيرة بعقد عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية على هامش المنتدى.

وترتكز جلسات المنتدى على أربعة محاور، هي بناء نموذج اقتصادي جديد، وادارة بيئة صالحة للعالم العربي، والوصول الى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم، والثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفني والثقافي للدول.

وقبيل المغادرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية مشاركة وزارة السياحة كرئيس مشارك في جلسات هذا المنتدى من منطلق التزام الوزارة بمفاهيم السياحة المستدامة وحرصها على تسليط الضوء على مختلف المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وهو الأمر الذي يعد أحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، كما سيوفر المنتدى منصة للتعاون والتنسيق الإقليمي.