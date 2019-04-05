تامر مرسي رئيسًا لمجلس إدارة "دي إم سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الجمعة، الاستحواذ على مجموعة "دي ميديا" الإعلامية، المالكة لقنوات دي إم سي، وتولي تامر مرسي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة.

الشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة إعلام المصريين، مالكة قنوات: أون والحياة وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات سي بي سي.

وقال تامر مرسي، في بيان اليوم، إنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل في ظل ما طالب به رئيس الجمهورية من حتمية قيام الإعلام بدوره المطلوب في تنمية الدولة.

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