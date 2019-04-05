دهسهم وفر هاربًا.. تفاصيل حادث دهس التسعين وهروب السائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: لقي رجل، وسيدة مصرعهما، وأصيب آخر دهستهم سيارة مُسرعة، ولاذا سائقها بالفرار في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع التسعين بمنطقة التجمع، بوجود مصادمة ومتوفين ومصاب، وبالانتقال والفحص تبين دهس سيارة مسرعة لـ 3 أشخاص أثناء سيرهم بالشارع، مما أسفر عن وفاة كل من "عادل.ى"، "نادية.ع"، 36 سنة، وإصابة شخص ثالث وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفى، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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