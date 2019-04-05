ننشر صورة الخطيب ضحية جريمة "مسجد الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

سادت حالة من الحزن منطقة محطة التعاون فيصل، إثر مقلت إمام مسجد في أثناء صلاة الجعة على يد مدرس بجامعة المنيا "منقطع عن العمل".

وأشاد الأهالي بدماثة خلق الضحية "محمد العدوي" طالب بالفرقة الرابعة بجامعة الأزهر، وسط حالة من الذهول لما حدث داخل المسجد.

مصادر أمنية كشفت أن المتهم يدعى "أحمد.م" 42 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، مصاب بأعراض انفصام في الشخصية، لافتة إلى أنه قتل الإمام "محمد" 34 سنة، أثناء سجوده تاركا السكين في ظهره.

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وعن ترديد المتهم عبارات غير مفهومة بعد ضبطه من قبل المصلين مثل "أنا خليفة الله المسجد في جن" أكد المصدر أن المتهم مهتز نفسيا، وأنه سيخضع للفحص الطبي الشامل للوقوف على سلامة قواه العقلية.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن المتهم عاطل سدد طعنتين في الظهر لإمام المسجد أثناء السجود واصفا الأمر "ضربه مرة وسحب السكينة وضربة مرة تانية وترك السكينة وهرب".

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن المصلين تحفظوا على المتهم قبل هروبه، وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت موقع الجريمة في غضون دقائق.

وأشار المصدر إلى أن إمام المسجد ويدعى "محمد" وصل مستشفى الهرم جثة هامدة، وأن السكين لا تزال في ظهره لم يتم استخراجها حتى الآن.