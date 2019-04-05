الداخلية: مقتل المتهم بقتل مدير مباحث البحر الأحمر والطفلة فريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وفتحي سليمان:

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، بالتل الكبير.

كانت البداية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن المنيا والإسماعيلية، تفيد اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ، وله محل إقامة آخر بمدينة السلام بالقاهرة.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، إن المتهم سبق اتهامه في 6 قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا بالسجن المؤبد "قتل عمد، استعمال قوة، سرقة بالإكراه"، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا "قتل عمد وشروع في سرقة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة عن واقعة مقتل " العميد علاء عبداللطيف رئيس مباحث البحر الأحمر "وإصابة ضابط، وقتل عمد وسرقة بالإكراه بمركز شرطة الصف بالجيزة، قتل عمد بدائرة قسم شرطة الشروق في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل الطفلة فريدة عام 2016 .

أشار البيان، إلى اختباء المتهم بمزرعة بناحية عزبة أبسوان بدائرة مركز سمالوط غرب المنيا ملك أحد المزارعين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمديريتي أمن (الإسماعيلية، المنيا) وقوات الأمن المركزي وحال وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فقامت القوات بمبادلته بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة متفرقة وعثر بجواره على (بندقية آلية عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار.

كما تم ضبط مالك المزرعة حال محاولته الهروب والاختباء بالزراعات المجاورة للمزرعة وبحوزته (بندقية خرطوش محلية الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.