شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. اعترافات المتهم بقتل إمام مسجد الهرم: «دا إبليس نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتهم بقتل إمام جامع خلال صلاة الجمعة بالهرم اليوم، إنه قام بقتله لأنه «إبليس بنفسه»، فيما أرجع أحد الممسكين به، أنه قام بذلك لأن الإمام قام بالحديث عن الزواج والطلاق.

وكان المتهم وهو مريض نفسي هجم على إمام مسجد بشارع الأمراء بمنطقة الهرم أثناء صلاة الجمعة، اليوم، بسكين، ووجه له عدة طعنات أنهت حياته على الفور.

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قاتل إمام مسجد بفيصل

وأظهرت التحريات أنه أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة، هجم المتهم «أحمد. م»، ٤١ سنة، منقطع عن العمل، يعاني من انفصام في الشخصية، على «محمد. خ» ٣٥ سنة، إمام المسجد، ووجه له عدة طعنات أنهت حياته على الفور، وأسرع المصلون للإمساك به والتحفظ عليه وعلى السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء لحين وصول الشرطة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن دافع المتهم للاعتداء على إمام المسجد، يعود إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وليس سببا آخر.

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تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستجواب المتهم.