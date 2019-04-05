شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف 17 ألف جنيه مستحقات عامل بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية شكوى العامل المصري «ح. ف» وديا مع كفيله، وحصوله على مستحقاته المالية البالغة 700 دينار أردني، أي ما يوازي 17 ألف جنيه مصري، فضلا عن تسليمه جواز سفره.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقات العامل المذكور التي تقدم بشكواه، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقام الملحق العمالي بالأردن، عمرو الدسوقي، بالتواصل مع الكفيل وحل شكوى المواطن المصري بشكل ودي وتسليمه جواز سفر العامل وحصوله على مستحقات مالية التي تقدر بمبلغ 700 دينار أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.