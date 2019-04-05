شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي أبيدوس بسوهاج يستقبلون وزير الآثار و37 سفيرًا بالخيول والجمال والطبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالى منطقة «أبيدوس» الأثرية بمركز البلينا، في جنوب محافظة سوهاج، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والفوج المرافق له، خلال افتتاحه اليوم أعمال تطوير المنطقة، بالطبل البلدي والمزمار ورقص الخيول واستعراض الجمال، بجانب طابور من طلاب مدارس القرية رافعين أعلام مصر.

وأكد وزير الآثار خلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، و37 سفيرا وأسرهم من أكثر من 25 دولة أجنبية وعربية، على اهتمام الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال جميع المشروعات الأثرية المتعثرة بمختلف المحافظات وبخاصة محافظات الصعيد، والتوسع في الاكتشافات الأثرية الجديدة، لافتا إلى أنه هناك اهتمام كبير حاليا بتطوير المناطق السياحية والأثرية بمحافظة سوهاج ووضعها على خريطة السياحة العالمية .

وقال وزير الآثار، أن الوزارة نجحت خلال 33 يوم فقط من الإنتهاء من 3 مشروعات ضخمة لخفض منسوب المياه الجوفية في 3 مواقع أثرية هامة، بإجمالي تكاليف بلغت 300 مليون جنيه، وذلك للتغلب على خطر المياه الجوفية الذي يهدد العديد من المواقع الأثرية الهامة، لافتا إلى أن هذة المشروعات لخفض منسوب المياه الجوفية شملت، منطقة آثار كوم الشقافة بالإسكندرية، بتكلفة 5.5 مليون دولار، ومعبدكوم أمبو بأسوان بتكلفة 8.8 مليون دولار، ومعبدالازوريون بأبيدوس بسوهاج، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

أهالى ابيدوس يستقبلون وزير الآثار بالطبل البلدى وعرض الجمال

أهالى ابيدوس يستقبلون وزير الآثار بالطبل البلدى وعرض الجمال

أهالى ابيدوس يستقبلون وزير الآثار بالطبل البلدى وعرض الجمال

أهالى ابيدوس يستقبلون وزير الآثار بالطبل البلدى وعرض الجمال

منطقة ابيدوس الأثرية

منطقة ابيدوس الأثرية

منطقة ابيدوس الأثرية

منطقة ابيدوس الأثرية