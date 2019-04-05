شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات قومية في المنيا الإثنين (برنامج الزيارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين القادم محافظة المنيا، حيث يتفقد خلالها عدد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وقال مسؤول بديوان عام محافظة المنيا، يبدأ برنامج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد كورنيش النيل بمدينه المنيا، وشارع مصر، والذي يشمل طرح مشروعات للخريجين، ومدرسة الشهيد محمد حبشي الثانوية بنات بمدينه المنيا، ومجمع التأمين الصحي بأرض سلطان بمدينه المنيا، وإستاد المنيا، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بمدينه المنيا، والمتحف الآتوني شرق النيل بمدينه المنيا .

وأضاف، أن رئيس الوزراء سوف يقوم أيضا بتفقد التشطيبات النهائية لمستشفى سمالوط العام، التي تم تحويلها إلى مستشفى نموذجي ضمن 29 مستشفى على مستوى الجمهورية، عقب الانتهاء من إحلالها وتجديدها على مساحه 8500 مترا بينها 6 ألاف مترا إنشاءات، و1500 مترا فراغات مناطق انتظار سيارات وحدائق واستراحات للمرضى، والتي تم العمل بها قبل 3 أعوام باعتماد مالي قدرة 633 مليون جنية، منها 247 مليون جنيه للإنشاءات، و386 مترا للتجهيزات، ويتم الانتهاء من أعمال التشطيب والاستلام خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

كما يتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة التي يرافقه خلالها وزراء الصحة والنقل والإسكان والزراعة، محور سمالوط على النيل بطول 22 كم، ويشمل تنفيذ 31 كوبري، و19 نفقاً ضمن 5 محاور جاري تنفيذها على نهر النيل، بتكلفة 6،385 مليار جنيه، تحقق الربط بين ضفتي النهر لخدمة الركاب والبضائع .

كما يتفقد رئيس الوزراء مشروع الإسكان القومي بالمنيا الجديد، وعدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية.

برنامج زيارة رئيس الوزراء للمنيا الإثنين 8 ابريل

- تفقد الكورنيش

- تفقد شارع مصر

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- تفقد مدرسة الشهيد محمد حبشي الثانوية بنات بمدينة المنيا

- تفقد مجمع التأمين الصحي بأرض سلطان بمدينه المنيا

- تفقد العمل بإستاد المنيا الرياضي

- تفقد المتحف الاتوني

- تفقد مؤسسه الرعاية الاجتماعية بطريق الصعيد .

- تفقد كوبري سمالوط على النيل .

- تفقد مستشفي سمالوط النموذجي .

- جلسة مع النواب بمركز المؤتمرات شرق النيل

- تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي 102 عمارة بالمطاهرة ..

- ختام